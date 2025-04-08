“Jack Grealish’e Taraftar Saldırısı!”

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ŞOK OLAY

İngiltere Premier Lig’de Pazar günü gerçekleşen ve 0-0 eşitlikle sona eren Manchester United-Manchester City derbisi sonrasında dikkat çekici bir durum ortaya çıktı.

SALDIRI VE DAVA İŞLEMLERİ

ESPN’in aktardığına göre, Old Trafford’da oynanan maç sonrası City’nin yıldız orta saha oyuncusu Jack Grealish’e bir taraftar tarafından saldırıldığı ve bu olayla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Habere göre, Grealish, soyunma odasına doğru hareket ederken Old Trafford tüneline yakın bir bölgede bir taraftarın yüzüne tokat atması sonucu saldırıya uğradı.

SALDIRGANIN YARGILANMASI

Greater Manchester Polisi (GMP), saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşında bir genç olduğunu ve bu kişinin 14 Temmuz’da Manchester Sulh Ceza Mahkemesi’nde mahkeme karşısına çıkacağını açıkladı. GMP, olayla ilgili “Bu suçlama, 6 Nisan 2025 Pazar günü Old Trafford Futbol Kulübü’nde meydana gelen bir olayla ilgilidir.” şeklinde bilgi verdi.