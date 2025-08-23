Jade Damarell, İntihar Etti

İNGİLTERE’DE PARAŞÜTÇÜ DEPREMİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten atladıktan sonra paraşütünü açmayarak hayatına son verme kararı aldı. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda genç kadının ölümü “intihar” olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamını sona erdirdiği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Damarell’in ölümünden bir gün önce partneriyle olan ilişkisinin sona erdiği belirtiliyor.

PATLAYICI OLAY VE EKİPMAN GÜVENLİĞİ

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in daha önce 500’den fazla atlayış yaptığı, ölümünden bir gün önce ise altı kez paraşütle atladığı ifade edildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek açmadığı belirtiliyor. Ayrıca, otomatik açılma mekanizmasını da devre dışı bıraktığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanın tamamen sağlam olduğu belirlendi.

AİLEDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Polis raporuna göre Damarell, telefonunun kilit ekranına ölümünden sonra ulaşım talimatı bırakmıştı. Telefonunda ailesine seslenen notlarda özür dilemesi, teşekkür etmesi ve mali bilgilerini paylaşması dikkat çekiyor. Ailesi, soruşturmanın ardından yapılan intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine yardım eden paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini dile getirdi.