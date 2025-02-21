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JAECOO 7 Türkiye’de Satışa Sunuldu!

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GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ VE ŞIK TASARIM

JAECOO 7, güçlü motor alternatifleri, şık görünümü ve akıllı teknolojileriyle 2025 yılında Türkiye pazarında yerini aldı. Önden çekişli ve 4×4 opsiyonlarıyla sunulan bu SUV modeli, geniş iç hacmi ve premium donanım özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. 2025 yılı itibarıyla SUV segmentinde öne çıkması beklenen JAECOO 7, fiyat/performans açısından rakiplerine göre fark yaratıyor.

YARIŞA HIZLI GİRİYOR

JAECOO 7, sunduğu fiyatlarla dikkat çekiyor. Revive modeli (4×2, 7 İleri Otomatik DCT, 145 bg) 2.175.000 TL, Evolve modeli (4×4, 7 İleri Otomatik DCT, 145 bg) ise 2.355.000 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, nakit alım avantajı olarak 120.000 TL indirim fırsatı mevcut. İhtiyaç duyanlara, %0 faizli kredi seçenekleri de sunuluyor; 300.000 TL’ye 12 ay ve ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi seçenekleri ile avantajlar sağlanıyor.

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