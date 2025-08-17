JAECOO, Türk Kullanıcılar İçin Güncellemeler Sunuyor!

JAECOO’DAN YENİ GÜNCELLEMELER

Premium off-road SUV markası JAECOO, JAECOO 7 modeli için 5 yeni DMC modülü güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Türk kullanıcılarının deneyimini iyileştirecek beş önemli özelliği kapsıyor. Özellikler arasında Türkçe sesli komut seçeneği, bluetooth, Android Auto ve Carplay bağlantısının geliştirilmesi, ses sistemi kalitesi iyileştirmeleri, 540 derece görüntüleme sisteminin geliştirilmesi, ayrıca koltuk hafızası sistemi ile ilgili geliştirmeler yer alıyor. Bu yenilikler, kullanıcıların günlük sürüşlerinde daha doğal ve verimli bir etkileşim sağlamayı, böylece daha akıllı ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. JAECOO, yenilikçi teknolojileri ve mükemmel üretim anlayışıyla Türkiye pazarındaki yükselişini sürdürüyor.

YENİ YAZILIM İYİLEŞTİRMELERİ

JAECOO, JAECOO 7 için yeni yazılım güncellemelerini devreye alarak Türk kullanıcıları için yeni bir adım atıyor. Bu güncellemeler, Türkçe sesli komut seçeneği ile birlikte bluetooth, Android Auto ve Carplay bağlantı iyileştirmelerini, ses kalitesi artırımlarını, koltuk hafıza sisteminin 1’den 3 profile çıkarılmasını ve 540 derece görüntüleme sistemindeki iyileştirmeleri içeriyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük sürüşlerinde daha sezgisel ve rahat bir akıllı sürüş deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Türkçe sesli komut fonksiyonu, yerel kullanıcılar için daha kapsamlı ve sezgisel bir etkileşim sunuyor. Kullanıcılar, dil değiştirmeden sesli asistanı Türkçe olarak kullanabiliyor ve basit komutlarla çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Bu yükseltme, konuşma tanıma doğruluğunu ve yanıt hızını artırırken, Türk kullanıcıların dil ve alışkanlıklarına daha uygun ayarlamalara da olanak tanıyor.

DAHA KONFORLU SÜRÜŞ DENEYİMİ

JAECOO, kullanıcılarının genel deneyimini ve sürüş konforunu artırmayı hedefleyerek bluetooth, Android Auto ve Carplay bağlantılarını, Sony ses sistemini, koltuk hafıza birimlerini ve 540 derece görüntüleme sistemini kapsamlı bir şekilde optimize etti. Geliştirilen bağlantılar daha istikrarlı ve kolay kullanım sunuyor; Sony ses sistemi daha net bir ses kalitesi sağlıyor; koltuk hafızası birimleri ihtiyaçları daha iyi karşılamak için üç profile çıkarıldı ve gelişmiş görüntüleme sistemi daha akıllı rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı trafik yanıtları sunuyor. Bu güncellemeler, JAECOO’nun kullanıcı deneyimine olan bağlılığını yansıtıyor. Marka, her yolculuğu daha güvenli ve keyifli hale getiren daha akıllı ve konforlu bir sürüş ortamı yaratmayı hedefliyor.

YENİ HİZMET İNOVASYONU

Bu ses yazılımı geliştirmeleri toplamda beş temel alanda önemli iyileştirmeler yaparak JAECOO’nun profesyonelliğini ve bağlılığını kanıtlıyor. JAECOO, bu güncellemelerle Türkçe sesli komut özelliğini sunmanın yanı sıra birçok önemli fonksiyonu optimize ediyor ve kullanıcıların sürüş deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu iyileştirme, sadece bir teknoloji yeniliği değil, aynı zamanda JAECOO’nun üstün hizmet anlayışının bir göstergesi olarak, markanın müşterilerine duyduğu derin önemi ve sorumluluğu yansıtıyor. JAECOO, gelecekte de hizmet inovasyonunu geliştirmeye devam edecek ve kullanıcıların yeni bir akıllı mobilite deneyiminin keyfini çıkarmalarına yardımcı olacak.