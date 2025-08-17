JAECOO, Türk Kullanıcılar için Yenilikler Sunuyor!

BEŞ YENİ GÜNCELLEME HAZIRLANDI

Premium off-road SUV markası JAECOO, JAECOO 7 modeli için 5 yeni DMC modülü güncellemesi yayımladı. Bu güncellemeler, Türkçe sesli komut opsiyonu, bluetooth, android auto, carplay bağlantıları, ses sistemi kalitesi, 540 derece görüntüleme sistemi ve koltuk hafıza modülü geliştirmelerini kapsıyor. Yapılan güncellemeler, Türk kullanıcıların sürüşlerinin hassas, doğal ve verimli sesli etkileşim ile geçmesine olanak tanıyarak daha akıllı, konforlu ve kaliteli bir deneyim sunacak. JAECOO, yenilikçi teknolojileri ve kaliteli üretim anlayışıyla Türkiye pazarında hızlı bir şekilde ilerliyor. Kullanıcı odaklı yaklaşımıyla markanın, müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarına odaklandığı görülüyor; tasarım, sürüş deneyimi, ürün performansı ve müşteri hizmetleri alanındaki beklentileri aşan bir ulaşım deneyimi sunmak için sürekli yenilik yaptığı belirtiliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ PİYASADA

JAECOO, Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir adım daha atarak JAECOO 7 modeline yeni yazılım güncellemeleri ekledi. Güncelleme, Türkçe sesli komut opsiyonu, bluetooth, android auto, carplay bağlantı geliştirmeleri, ses sistemi kalitesi iyileştirmeleri, koltuk hafızası modülünün 1’den 3 profile çıkarılması ve 540 derece görüntüleme sistemi güncellemelerine yer veriyor. Bu yeni özellikler, Türk kullanıcıların günlük sürüşlerinde daha hassas ve verimli bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Özellikle Türkçe sesli komut fonksiyonu sayesinde yerel kullanıcılar daha sezgisel bir akıllı sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Kullanıcılar, sesli asistanı Türkçe olarak etkin hale getirerek basit komutlarla birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu güncelleme, konuşma tanıma doğruluğunu ve yanıt hızını artırmanın yanı sıra yerel sürücülerin dil alışkanlıklarına uygun geliştirmeler de sunuyor.

SAHA İÇİ KONFORUN ARTIRILMASI

JAECOO, kullanıcı deneyimini ve sürüş konforunu geliştirmeyi hedefleyerek bluetooth, android auto, carplay bağlantılarını, Sony ses sistemini, koltuk hafıza birimlerini ve 540 derece görüntüleme sistemini kapsamlı bir şekilde optimize etti. Optimizasyon ile bağlantılar daha istikrarlı hale geliyor, Sony ses sistemi daha yüksek kalite sunuyor, koltuk hafızası birimleri sürücü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 1’den 3 profile çıkarılıyor ve 540 derece görüntüleme sistemi artık daha akıllı rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı trafik tepkisi sunabiliyor. Bu güncellemeler, JAECOO’nun kullanıcı deneyimine olan bağlılığını gösteriyor. Marka, her yolculuğun daha güvenli ve keyifli olmasına yönelik hedeflerini sürdürüyor. Bu ses yazılımı güncellemesi, JAECOO’nun Türkiye pazarındaki profesyonelliğini ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını açığa çıkarıyor. İleriye dönük olarak da, kullanıcılara yeni bir akıllı mobilite deneyimi sunmak amacıyla hizmet inovasyonunu devam ettirecek.