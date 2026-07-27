Eski FBI Direktörü James Comey’nin avukatları, Ekim’deki duruşma öncesinde davanın düşürülmesi için federal mahkemeye başvurdu. Avukatlar, geçen yıl yapılan bir sosyal medya paylaşımının Başkan Donald Trump’a yönelik gerçek bir tehdit oluşturmadığını savundu. Paylaşımda deniz kabuklarıyla “86 47” yazılmıştı.

SÖZ ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSUYLA HUKUKİ SAVUNMA

Pazartesi günü sunulan dilekçede Comey’nin savunma ekibi, anayasanın “hükümetin cezai kovuşturmayı siyasi muhalefeti susturmak için kullanmasını” yasakladığını belirtti. Avukatlar, “İddianame temel siyasi söylemi hedef alıp bastırdığı ve hukuken geçersiz olduğu için bu aşamada düşürülmelidir” ifadelerini kullandı. Geçen yıl Trump’ın müttefikleri, Comey’nin paylaşımının Trump’ın hayatına kastettiğini iddia etmiş ve Secret Service soruşturma başlatmıştı. Paylaşımda yazan 86 sayısı genellikle bir şeyden kurtulma veya bir şeyi atma anlamına gelirken, Trump 47. başkan olarak biliniyor.

GERÇEK TEHDİT TARTIŞMASI VE COMEY'NİN AÇIKLAMALARI

Comey’nin avukatları, yasal anlamda “gerçek tehdit” olarak kabul edilebilmesi için paylaşımın Comey’nin şiddet uygulayacağına dair “ciddi bir ifade” içermesi gerektiğini savundu. Avukatlar, “Bağlamı bilen makul hiçbir gözlemci ’86 47′ ifadesini Başkana yönelik şiddet olarak yorumlamaz” dedi. “Ancak ’86 47’nin inanılmaz bir şekilde şiddet çağrıştırdığı düşünülse bile, makul bir gözlemci yine de Sayın Comey’nin paylaşımını gerçek bir tehdit değil, salt siyasi abartı olarak anlayacaktır.” Comey, başkana yönelik tehdit ve eyaletler arası ticarette tehdit iletme suçlamalarıyla karşı karşıya. Nisan ayında Kuzey Carolina’da iddianamesi hazırlanan Comey, Substack hesabından yayınladığı videoda “Hâlâ masumum. Hâlâ korkmuyorum” dedi. “Bağımsız federal yargıya inanmaya devam ediyorum, hadi bakalım.” Comey’nin duruşması 30 Eylül’de yapılacak.