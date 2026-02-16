Jandarma Asılsız Paylaşım Yapan Şahsı Yakaladı

JANDARMA PERSONELİYLE İLGİLİ ASILSIZ PAYLAŞIM YAPAN KİŞİ YAKALANDI

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli hakkında “etkileşim amacıyla” asılsız içerik paylaşan bir şahsın yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Samsun’un Çarşamba ilçesinde sosyal medya aracılığıyla jandarma personeline ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunan kişinin tespit edilerek adli işleme konu olduğu belirtildi.

PAYLAŞIM HUKUKİ SÜRECE TABİ TUTULDU

Söz konusu paylaşımın etkileşim amacıyla yapıldığı ifade edilen kişinin, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındığı kaydedilirken, mahkemeye sevk edilen şahsın hakkında adli kontrol kararı alındığı aktarıldı.

KAMU DÜZENİNE YÖNELİK PAYLAŞIMLARLA MÜCADELE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında, kamu düzenini ve kurumların itibarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşımlara karşı hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.