Jandarma Genel Komutanlığı 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’DAN YENİ ALIM DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, başvurular KPSS puanı ile yapılacak. 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı ve 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında toplamda 8 bin uzman erbaş orduda yer alacak.

BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların Türk vatandaşı ve erkek olması, 2026 yılı uzman erbaş alımı için ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekecek. KPSS puanı olmadan başvuru yapılması mümkün değil. Jandarma ile ilgili alt branşlar için KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması, lojistik branşı için ise (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekecek. İlköğretim (ortaokul) mezunu adayların ise KPSS puanı yok, ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerine uygun belgeyi sunmaları gerekiyor.

YAŞ VE DİĞER KRİTERLER

Adayların, müracaat tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmaları bekleniyor. Askerlik hizmetinin tamamlanması şartı aranmıyor, ancak askerlikte iken başvuranlardan birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri alınmış olması gerekiyor. Askerlik hizmetini tamamlayanlar için ise, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhis tarihinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmalı.

SAĞLIK VE FİZİKSEL ŞARTLAR

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, belirli şartları sağlayanların uzman erbaşlığa geçişleri mümkün. Sağlık durumu açısından, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Ayrıca, boy uzunluğu en az 167 cm ve en fazla 210 cm olmalı. Adayların kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosundaki değerler arasında olmalı.

DİSİPLİN VE EĞİTİM ŞARTLARI

Adayların askeri okullardan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, ya da bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmaları gerekiyor. Diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmaları ve ortaöğretim kurumlarından örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmaları, başvuru için aranan gerekli şartlar arasında yer alıyor.