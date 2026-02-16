Jandarma Mesaj İddiası Sosyal Medyada Yalanlandı

Sosyal medyada jandarma çevirmesi sonrası, GBT bilgilerini kontrol eden bir personelin kendisine mesaj gönderdiğini öne süren bir kadın dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında jandarmaya ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntülerini de paylaşan kadın, “İki takıldık fena”, “Geldi bizi buldu bela” ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ AÇIKLADI

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından aynı kadın, olayın gerçeği yansıtmadığını belirterek özür diledi. Özür metninde, “Jandarma personeli hakkında yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım” ifadesine yer verdi.