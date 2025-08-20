Jandarma Uzman Erbaş Alımı Duyuruldu

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımına yönelik bir duyuru yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, başvurular KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Jandarma bünyesine 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere uzmanı, 10 havacılık personeli (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında toplam 8 bin uzman erbaş katılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru için gerekli şartlar arasında Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik olarak ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekecek. KPSS puanı bulunmayan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması, lojistik alt branşı içinse 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması şartı aranacak.

ADAYLARDAN BEKLENEN DİĞER ŞARTLAR

İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puanı istenmeyecek. Bu adayların, başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve gerekli belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekecek. Askerlik hizmetini yapmamış olmak şartı aranmamakta; ancak, askerlik görevini yerine getirirken başvuran adayların birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Askerliği yapmış adaylar için ise başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN DURUMU

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, belirtilen şartları sağlayanların Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyacağı kadro için uzman erbaşlığa geçiş yapması mümkün. Başvuru yapacak adayların seçme sınavlarını başarı ile geçmeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları ve boy-kilo oranlarının kılavuzda belirtilen değerler içerisinde bulunması şartı aranacak.

DİSİPLİN ŞARTI

Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi gibi kurumlardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlikten dolayı çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarından örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmaları da gerekli şartlar arasında.