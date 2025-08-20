Jandarma Uzman Erbaş Alımı Olacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALACAK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, başvurular KPSS puanı ile gerçekleşecek. Alım yapılacak sayılar arasında 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelik) ve 10 bando alt branşı bulunuyor. Toplamda 8 bin uzman erbaş orduya katılacak.

BAŞVURULARIN TARİHLERİ

Başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi önem arz ediyor.

GEREKEN ŞARTLAR

Türk vatandaşı ve erkek olmak gerekiyor. 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları, KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. Ancak, KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanlarının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması gerekiyor. Lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanlarının (P93, P94) 50 ve üzeri olması şart. İlköğretim (ortaokul) mezunları için KPSS puanı aranmıyor, ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları, belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor.

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTI

Müracaat yapılacak yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2006 – 01 Ocak 1998 tarihleri arasında doğmuş olanlar) gerekecek. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor, ancak askerlik hizmetini yaparken başvuranların, birlik komutanlıkları tarafından düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri alması gerekiyor. Askerliğe elverişli olmadığını gösteren rapor olmaması, askerlik hizmetini tamamlayanlar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması (20 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında terhis olmak) gerekecek.

EK ŞARTLAR VE YETKİLER

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başlıklı 5’inci Ek Maddesine göre, Sözleşmeli erbaş ve erlerden şartları sağlayanlar, kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda uzman erbaşlığa nasbedilecekler. Seçme sınavlarından başarıyla geçmek, sağlık kurulundan “Uzman Erbaş Olur” kararlı rapor almak, en az 167 cm ve en fazla 210 cm boy aralığında olmak ve başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosuna uygun değerlerde bulunmak gerekiyor. Ayrıca, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış veya diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak da gerekli şartlar arasında.