Jandarma Uzman Erbaş Alımı Yapılacak. Başvuru Şartları Belirlendi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDAN 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacaklarını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre başvurular KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Toplamda 8 bin uzman erbaş alımı için 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı ve 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşından oluşacak.

BAŞVURULARDA HANGİ TARİHLER GEÇERLİ?

Başvurular, 20 Ağustos ve 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların Türk vatandaşı ve erkek olmaları, ayrıca 2026 yılına yönelik uzman erbaş alımına uygun olarak ortaöğretim (lise), ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekiyor. KPSS puanı bulunmayan adaylar başvuruda bulunamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanı (P3, P93, P94) en az 60 olmalı, lojistik (mesleki nitelikli) alt branşı için ise 2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmalı.

ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR

İlköğretim mezunlarından KPSS puanı istenmeyecek, ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin sunulması zorunlu olacak. Adayların, başvuru yaptıkları yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla 20 yaşında olmaları ve 27 yaşını doldurmamış olmaları gerekli. Askerlik hizmeti şartı aranmıyor. Ancak askerlik hizmetini yaparken başvuru yapanların, birlik komutanlığı tarafından düzenlenen nitelik belgesinde 80 puan ve üzeri not almaları gerekiyor. Ayrıca askerlik hizmetini tamamlamış adayların, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmaları lazım.

UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ ŞARTLARI

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa terfi edebilmek için Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu kadro şartlarının sağlanması gerekiyor. Başvuruda bulunanların, seçme sınavlarını başarıyla geçmeleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları lazım. Adayların boyları 167 cm ile 210 cm arasında olmalı ve kilo oranları başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosuna uygun olmalı. Ayrıca, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden çıkarılmamış olmaları, disiplin cezası almamaları da gereken şartlar arasında bulunuyor.