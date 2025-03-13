Japon Uzman İstanbul’un Deprem Riskini Değerlendirdi

İSTANBUL DEPREM TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, uzun zamandır beklenen büyük deprem tehdidiyle karşı karşıya. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’ndeki kesiminde büyük bir enerji biriktiğini ve bunun kaçınılmaz olarak bir gün kırılacağını ifade ediyor. Olası bir İstanbul depremi ne zaman ve hangi bölgeleri daha fazla etkileyecek? Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süre kırılmayan noktalarında enerji birikimine dikkat çekerek, İstanbul ve çevresi için büyük bir deprem uyarısı yapıyor. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası’ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinde riskin yüksek olduğunu vurguluyor.

KUZAY ANADOLU FAYI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirten Moriwaki, bu fay hattının Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya kadar uzandığını belirtmektedir. Türkiye’deki en büyük depremlerin KAF üzerinde meydana geldiğine dikkat çeken uzman, fay hattının kuzey ve güney kollarında uzun süredir kırılmayan bölgelerde büyük bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade ediyor. “Genellikle 7’nin üzerindeki depremler 200-250 yılda bir meydana gelir. Ancak bu süre tam olarak matematiksel bir hesapla belirlenemez. 15-20 yıl artı, eksi farkla bir hesaplama yapılabilir. Buna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir” diyen Moriwaki, bunun Türkiye’nin en büyük depremlerinden biri olabileceğini belirtiyor.

AVRUPA YAKASI’NDA RİSKLİ İLÇELER

İstanbul’un deprem riskini değerlendirirken zemin yapısının çok önemli olduğunu söyleyen Moriwaki, Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerin ciddi risk taşıdığını kaydediyor. “Sıkıntılı olan yerler yumuşak zeminli alanlar. Özellikle Atatürk Havalimanı’ndan batıya doğru, deniz kenarındaki ilçeler daha fazla risk altında. Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve özellikle Avcılar çok riskli. 1999 depreminde İstanbul genelinde büyük hasar olmamasına rağmen Avcılar’da çok sayıda bina çöktü. Bu, zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını gösteriyor” diyor. Moriwaki, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu belirtiyor.

ANADOLU YAKASI’NDA TEHLİKE TAŞIYAN BÖLGELER

Anadolu Yakası’nda da bazı kıyı bölgelerinin risk taşıdığına dikkat çeken Moriwaki, özellikle Tuzla, Pendik ve Kartal’ın deniz kıyısındaki bölgelerinin tehlikeli olduğunu iletiyor. “Tuzla’da fay hattı denize yakın geçiyor, bu nedenle kıyı kesimlerinde risk daha fazla. Pendik ve Kartal’ın deniz tarafı da benzer şekilde risk altında” diyen Moriwaki, Ataşehir ve Kadıköy gibi kuzeye doğru ilerleyen bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu belirtiyor.