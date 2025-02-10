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Japonya’da 100’den Fazla Kişi Mahsur

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YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİ

Japonya’nın Fukuşima bölgesindeki Tsuçiyu Kaplıcası’nın bulunduğu beldede, etkili olan yoğun kar yağışının sorunlara yol açtığı belirtildi. Yerel saatle 04.00 ve 11.00 saatlerinde meydana gelen iki çığın, beldedeki ulaşımı ciddi şekilde aksatması sonucu 100’den fazla kişinin, iki otelde mahsur kaldığı kaydedildi.

KAR KALINLIĞI ARTIYOR

İki çığın ardından belde genelinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum, kaplıca otellerine ulaşımı sağlayan yolların kapanmasına neden oldu. Yerel yetkililer, kapanan yolların açılması için kar küreme çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu.

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