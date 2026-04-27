Japonya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

JAPONYA’DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre, sabah saatlerinde Tokachi bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 83 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

DEPREM SONRASINDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından yaralanma ya da altyapıya dair herhangi bir hasar rapor edilmedi. JMA, meydana gelen depremin akabinde tsunami uyarısı da yayınlamadı.

BAĞLANTILI UYARI YOK

JMA, güçlü bir depremin olabileceğine dair devam eden uyarılar ile 6,2 büyüklüğündeki deprem arasında bir bağlantı bulunmadığını belirtti.

NÜKLEER SANTRALİNDE SORUN GÖZLENMİYOR

Yetkililerin aktardığına göre, Tomari nükleer santralinde herhangi bir anormallik tespit edilmedi. Pasifik Okyanusu kıyısındaki Hokkaido’da bazı yerel tren seferleri askıya alındı, ancak Hokkaido-Shinkansen hızlı tren seferleri normal bir şekilde devam etti.

DEPREM, ÖNCEKİ UYARILARLA ZAMANLANDI

Meydana gelen bu deprem, bir hafta önce Japonya’nın kuzeydoğusundaki Aomori vilayetinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, JMA’nın güçlü bir depreme karşı sürdürdüğü uyarılar sırasında gerçekleşti. Hokkaido, Japonya genelinde depreme karşı dikkatli olunması gereken 7 bölgeden biri olarak biliniyor.