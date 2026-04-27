Kadınlar Derbisinde Galatasaray GAİN Zaferi Elde Etti

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fenerbahçe arsaVev’i ağırladı. Saat 13.00’te başlayan karşılaşmanın hakemliğini Levent Buğra Vartemel üstlenirken, yardımcı hakemler Nimet Altunkıran Gergin ve Semra Bulut görev yaptı.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ

Ev sahibi Galatasaray GAİN karşılaşmaya “Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin, Benan Altıntaş, Füller, Ebru Topçu, Chang, Melike Pekel, Manga, Foederer” şeklinde belirlediği ilk 11 ile çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe arsaVev ise “Munteanu, İpek Kaya, Plummer, Otu, Busem Şeker, Ümran Özev, Peritan Bozdağ, Eynde, Maria, Sebastine, Staskova” 11’iyle sahada yer aldı.

KARŞILAŞMADA BOL GOL VAR

Maçın başlama düdüğünden itibaren hızlı bir oyun sergileyen Galatasaray GAİN, 19. dakikada Jang Chang ile öne geçti. Fenerbahçe arsaVev bu gole 41. dakikada Andrea Staskova ile karşılık vererek mücadelenin ilk yarısını 1-1 beraberlikle tamamladı.

Maçın ikinci yarısının başında, 46. dakikada Andrea Staskova bir kez daha sahneye çıkarak Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi. Ancak, sarı-kırmızılılar bu duruma son dakikalarında yine cevap vermeyi başardı. 88. dakikada Oluwatosin Demehin’in kaydettiği golle skoru 2-2’ye getirdi. Tam da maç sonuna yaklaşırken, 90. dakikada Marie Manga’nın attığı golle Galatasaray GAİN maçta galip gelerek 3-2’lik skorla sahadan ayrıldı.

PUAN DURUMU GERGİNLİK YARATIYOR

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde kalan 4 haftaya girerken, Fenerbahçe 71 puanla liderliğini sürdürdü, Galatasaray ise 67 puanla ikinci sırada yer aldı. Maç sonrasında Galatasaray takımından gönderme içerikli sözler geldi: “Uykusuz her gece.”

