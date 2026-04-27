Rıdvan Dilmen’den Derbi Sonrası Kapsamlı Değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında önemli bir derbi gerçekleşti. Galatasaray, ev sahibi olduğu maçta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0’lık net bir sonuçla mağlup etti ve böylece bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkarmayı başardı.

MATCH ANALYSIS BY RIDVAN DILMEN

Maç sonrasında Rıdvan Dilmen, Sports Digitale’de değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, “Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal’ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe’siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim” ifadelerine yer verdi.

Dilmen, “Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama oraya aynı ortamda gitti, rakip 6 puan önde ve aslında hepimiz kabullenmiştik. Ama bir şey vardı takımda. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı’nda Fenerbahçe’yi yendi. Maçta Fenerbahçe’nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0’dan 4-3’ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor” diye konuştu.

Dilmen, “Bu tartışmaları bir kenara bırakalım. İsmail Kartal da Aykut Kocaman da bizim arkadaşlarımız. Ayrıca iddia ediyorum İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi” dedi. Fenerbahçe’nin Tedesco’yu gönderip İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman’ı getirmesi durumunu da değerlendiren Dilmen, “İyi mi kötü mü? Bu panikle kongre kararı alıp Ali Koç yönetiminin yaptığı hatayı yapmamak lazım” dedi.

Dilmen, “Akil Fenerbahçeliler yıllardır hiçbir karşılık beklemeden Fenerbahçe için çalışanlar. Fenerbahçe’nin yıllardır yaptığı hatayı yapmayın. Tedesco değil, Jose Mourinho’yu getirdin bir şey olmadı. Pep City’i bıraksın gelsin yine bir şey olmaz. Fenerbahçe’nin bu konjonktüründe olmaz” şeklinde konuştu.

Dilmen, “Okan Buruk’un futbol aklı yok mu? Sergen hocanın yok mu? Benim, İsmail hocanın aklı yok mu? Bizim yapamadığımızı yöneticiler yapacak. Fenerbahçe’de Aykut’la Oğuz gönderildi. Bu doğru karar da değildi. Acil eylem planı lazım. Mesele Sadettin bey değil. Başka bir isim değil. Akil isimleri buyursun Fenerbahçe’ye yol göstersin” diyerek sözlerini tamamladı.