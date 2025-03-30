Japonya’da Bayram Namazı Üç Kez Kılındı

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU TOKYO’DA YAŞANIYOR

Japonya’da Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nın getirdiği sevinci yaşıyor. Başkent Tokyo’da, sabahın erken saatlerinde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak amacıyla Tokyo Camii’ne akın etti. Cami önünde uzun kuyruklar oluştuğunu gözlemleyen Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle toplamda 3 defa namaz kılındığını belirtti.

DÜNYA ÇAPINDAKİ MÜSLÜMANLAR BİR ARAYA GELDİ

Atcı, sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların Tokyo Camii’nde bir araya geldiğini vurguladı. “Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAYRAM NAMAZINA YÜKSEK KATILIM

Japonya’da misafir olarak bulunan Hamdi Emre, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ni ziyaret ettiğini ve “Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye’ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim” şeklinde konuştu. Aynı zamanda Tokyo’dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum da, “Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin’de Gazze’deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar” dedi.

ABD vatandaşı Omar Hayat ise, Ramazan Bayramı vesilesiyle Japonya’daki Müslüman toplumunu Tokyo Camii’nde görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İslam, Japonya’da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.