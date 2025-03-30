Japonya’da İslam Hızla Yayılıyor: 3 Namaz

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU TOKYO’DA YAŞANIYOR

Japonya’da Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yoğun bir şekilde yaşıyor. Başkent Tokyo’da sabah erken saatlerde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne yöneldi. Cami önünde uzun kuyruklar oluştu. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen ilgi nedeniyle namazın üç kez kılındığını ifade etti.

DÜNYA ÇAPINDAN MÜSLÜMANLAR BİR ARADA

Atcı, bayram namazı sırasında sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların Tokyo Camii’nde buluştuğunu belirterek, “Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah” dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Japonya’da misafir olan Hamdi Emre, bayram namazı için Tokyo Camii’ne geldiğini belirtti ve “Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye’ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim” şeklinde konuştu. Tokyo’dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum, “Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin’deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar” dedi.

İSLAM’IN YAYGILANMASI

ABD vatandaşı Omar Hayat da, Japonya’daki Müslüman topluluğu Ramazan Bayramı’nda Tokyo Camii’nde görmekten mutluluğunu dile getirerek, “İslam, Japonya’da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.