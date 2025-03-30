Japonya’da İslam Hızla Yükseliyor

İlkbahar Neşesi: Ramazan Bayramı Coşkusu

YERLİ VE YABANCI MÜSLÜMANLAR BULUŞTU

Japonya’da Müslümanlar Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. Başkent Tokyo’da yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak amacıyla sabahın erken saatlerinde Tokyo Camii’ne akın etti. Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına yoğun ilgi nedeniyle bu yıl namazın 3 kez kılındığını belirtti.

DÜNYA ÇAPINDAKİ MÜSLÜMANLARDAN SELAM

Atcı, “Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu. Misafir olarak Japonya’da bulunan Hamdi Emre, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne geldiğini ifade ederek, “Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye’ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim” dedi.

DUA VE SELAMLAŞMA MESAJLARI

Tokyo’dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum, “Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin’de Gazze’deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar” diye konuştu. ABD vatandaşı Omar Hayat ise, Japonya’daki Müslüman topluluğunu Ramazan Bayramı’nda Tokyo Camii’nde görmekten mutlu olduğunu belirterek, “İslam, Japonya’da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.