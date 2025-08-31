japonya-dan-suriye-ye-5-5-milyon-dolar

YENİ HÜKÜMETİN HIZLA İYİLEŞME ÇABALARI

Yeni Suriye hükümeti, ülkelerini yeniden inşa etme çabalarında yavaş ilerliyor. Bu süreçte, uluslararası desteklerin gelmesi devam ediyor. Japonya merkezli Kyodo medyasının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve hükümet ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye ile ilgili bir proje imzalandığını duyurdu.

ÖNEMLİ MİKTARDAKİ FİNANSMAN

Bu projenin, Humus ve Halep illerindeki yaşam koşullarını iyileştirmek için altyapı çalışmaları yapılmasını hedeflediği ifade edildi. Japonya’nın projeye 5,5 milyon dolar mali destek sağlayacağı bilgisi verildi.

İÇ SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ

UN-Habitat tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkisiyle ciddi şekilde yıprandığı belirtildi. Bu projenin, bölgeye fayda sağlamayı amaçladığı vurgulandı.