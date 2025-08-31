japonya-dan-suriye-ye-5-5-milyon-dolar

YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Yeni Suriye hükümeti, ülkenin kalkınması için yaralarını sarmaya çalışırken, uluslararası destekler de sürüyor. Japonya merkezli Kyodo haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye ile ilgili bir proje için imzaların atıldığını açıkladı.

İYİLEŞTİRİCİ PROJE VE MALI DESTEK

Açıklamada, projenin özellikle Humus ve Halep illerinde yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla altyapı çalışmaları gerçekleştireceği bildirilirken, Japonya’nın bu projeye 5,5 milyon dolar destek vereceği ifade edildi.

SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ

UN-Habitat’dan gelen bilgilere göre, Hem iç savaş hem de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Halep ve Humus’taki altyapıyı ciddi şekilde etkiledi. Proje, bu iki bölgeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.