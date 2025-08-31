Dünya

Japonya’dan Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar Yardım

YENİ HÜKÜMET YARALARINI SARMA ÇABASINDA

Yeni Suriye hükümeti, ülkenin kalkınmasını sağlamak için yaralarını sarmaya çalışırken uluslararası destek de gelmeye devam ediyor. Japonya merkezli Kyodo’nun verdiği bilgilere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye konusunda UN-Habitat ile bir proje imzalandığını açıkladı.

5,5 MİLYON DOLARLIK KATKI

Açıklamada, projeyle birlikte Humus ve Halep illerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmasının hedeflendiği vurgulandı. Japonya’nın bu projeye 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı bilgisi de verildi.

SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ

UN-Habitat’tan yapılan açıklamada, hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin Halep ve Humus’taki altyapıya büyük zararlar verdiği ifade edildi. Bu projeyle, bölgenin yeniden canlandırılmasının amaçlandığı dile getirildi.

