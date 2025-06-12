Ekonomi

Japonya Ekonomik Krizle Yüzleşiyor

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JAPON DEVLET TAHVİLİ GETİRİLERİNDEKİ ARTIŞ

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, Japon devlet tahvili getirilerinde meydana gelen belirgin artışların ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Akazawa, “Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH’ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya’nın borç finansman maliyetini artırabilir,” ifadelerini kullandı.

FAİZ ORANLARININ ETKİSİ

Aynı zamanda Akazawa, yüksek faiz oranlarının “mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebileceğini” belirtti. Bu durumun, Japonya’nın ekonomik dengelerini sağlamak açısından önemli olabileceğine vurgu yaptı. Akazawa’nın açıklamaları, Japonya’nın borç yapısının ve piyasa koşullarının dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor.

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