Japonya Nüfusu Rekor Düşüşte!

NÜFUS AZALMASI REKOR SEVİYEDE

Japon vatandaşlarının nüfusu 2024 yılında tarihi seviyede gerileyerek, ülkenin kronikleşen düşük doğum oranlarını tersine çevirme çabaları sırasında ortaya çıkan resmi verilere yansıdı. Gelişmiş birçok ülke düşük doğum oranlarıyla mücadele ederken, bu durum Japonya’da özellikle daha ciddi bir sorun teşkil ediyor.

SESSİZ BİR ACİL DURUM

Başbakan Shigeru Ishiba, bu durumu “sessiz bir acil durum” olarak ifade ederek, esnek çalışma saatleri ve ücretsiz kreş gibi aile dostu önlemlerle bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için söz veriyor.

JAPON NÜFUSU DÜŞÜYOR

Geçen yıl Japon nüfusu 908 bin 574 kişi azalarak yüzde 0,75 oranında düşüşle 120 milyon 65 bine geriledi. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu azalma 1968 yılında başlamış olan anket serisi boyunca kaydedilen en yüksek düşüş oldu ve art arda 16 yıl devam ediyor.

YABANCILAR ARTIK JAPONYA’DA

Ancak Japonya’daki yabancı ikamet edenlerin sayısı, 2013 yılında kayıtların başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 1 Ocak 2025 itibarıyla ülkede 3,67 milyon yabancı yaşıyor; bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor.

YAŞLI NÜFUS VE TERK EDİLEN EVLER

Yaşa göre dağılıma bakıldığında, 65 yaş ve üzeri Japon vatandaşları nüfusun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. 15-64 yaş arası grup ise yüzde 60’ını kapsıyor. Her iki grupta da geçen yıla göre hafif bir artış gözlemleniyor. Dünya Bankası verilerine göre, Japonya, Monaco’dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip. Nüfus azalması kırsal alanları da derin bir şekilde etkiliyor. Geçen yıl yayımlanan hükümet verilerine göre, ülkede terk edilmiş ev sayısı son 20 yılda yaklaşık dört milyona ulaştı. Bu evlerin çoğunluğu, büyük şehirlerde yaşayan ve mülkü akrabalarından miras alan kişilere ait. Ancak, bu kişiler genellikle evleri yenileyemiyor ya da bunu tercih etmiyor.