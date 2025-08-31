Dünya

Japonya, Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar

japonya-suriye-ye-5-5-milyon-dolar

SURİYE’YE YENİ DESTEK PROJESİ

Yeni Suriye yönetimi, ülkenin kalkınmasını sağlamak için yaralarını sarmaya çalışırken uluslararası destekler gelmeyi sürdürüyor. Japonya merkezli Kyodo’nun bildirdiğine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye için bir proje sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Bu proje ile, Humus ve Halep illerinde yaşam şartlarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Japonya’nın bu projeye yapacağı destek miktarı ise 5,5 milyon dolar olarak belirtiliyor.

İÇ SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ

UN-Habitat’tan gelen bilgide, hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin Halep ve Humus’taki altyapıya ciddi zarar verdiği vurgulanıyor. Bu projenin, bölgeye önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Ve Gazze Üzerine Tansiyon Artıyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda İsrail'e uygulanacak olası yaptırımlar hakkında ciddi anlaşmazlıklar yaşadı; bazı ülkeler sert ekonomik önlemler isterken, diğerleri karşı çıktı.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde vahşet ayrıntıları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un suç geçmişi dikkat çekici şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.