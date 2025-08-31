Japonya, Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar

SURİYE’YE YENİ DESTEK PROJESİ

Yeni Suriye yönetimi, ülkenin kalkınmasını sağlamak için yaralarını sarmaya çalışırken uluslararası destekler gelmeyi sürdürüyor. Japonya merkezli Kyodo’nun bildirdiğine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye için bir proje sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Bu proje ile, Humus ve Halep illerinde yaşam şartlarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Japonya’nın bu projeye yapacağı destek miktarı ise 5,5 milyon dolar olarak belirtiliyor.

İÇ SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ

UN-Habitat’tan gelen bilgide, hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin Halep ve Humus’taki altyapıya ciddi zarar verdiği vurgulanıyor. Bu projenin, bölgeye önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.