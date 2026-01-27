Jason Mamoa Ve Adria Arjon Gala’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

ÜNLÜ AKTÖR AŞKINI GÖSTERDİ

Yeni filminin prömiyerine katılan ünlü aktör, sevgilisiyle birlikte adeta aşkını herkese ilan etti ve büyük bir mutluluğu paylaştı. Ekranların sevilen yıldızı Jason Mamoa, Andor dizisiyle tanınan oyuncu sevgilisi Adria Arjon ile gala etkinliğine geldi.

KIRMIZI HALIDA ROMANTİK ANLAR

İki sevgili, kırmızı halıda poz verirken sürekli birbirlerine sarıldı ve bolca öpüşüp koklaştı. İkilinin gözlerinden mutlulukları okunurken, gala çıkışında Mamoa’nın sevgilisi üşüdüğünde ona ceketini vermesi takdir topladı. Kendisi ise kolsuz bir tişörtle dikkatleri üzerine çekti.

ROMANTİK CENTİLMEN

Heybetli görüntüsüyle görenlerin çekindiği Mamoa’nın, aynı zamanda ne kadar romantik ve centilmen olduğu hakkında konuşmalar yapıldı. Sevgilisi için gösterdiği bu naz da kendisine olan hayranlıkları arttırdı.

