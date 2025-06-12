Jetstar Asia, Uçuşları Durduracak! Ücret İade Edilecek

JETSTAR ASIA’NIN OPERASYONLARINI DURDURMA KARARI

Jetstar Asia, Qantas’ın iştiraki olarak tedarikçi maliyetlerinde yaşanan yüzde 200’e varan artışlar, yüksek havaalanı ücretleri ve yoğun rekabet nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketin bu mali yıl için 35 milyon Avustralya doları zarar beklediği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLAR VE YOLCULARA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bu kapanma sürecinde, 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. Yolcular ise “tam ücret iadesi alacak, ayrıca bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek” şeklinde açıklama yapıldı.

UÇUŞLARIN KADAMELİ AZALTILMASI

Jetstar Asia, operasyonlarını sonlandırmadan önce, önümüzdeki yedi hafta boyunca uçuşlarını kademeli olarak azaltacak. Seferlerinden etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak, böylelikle durumları hakkında net bilgiler alacaklar.

DİĞER ŞİRKETLERİN ETKİLENMEMESİ

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri olan Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını duyurdu. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerine devam edeceği anlamına geliyor.