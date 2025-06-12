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Joachim Löw, Takım Arıyor, Dönüyor

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JOACHIM LÖW’ÜN GERİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Joachim Löw, teknik direktörlük kariyerine yeniden başlamaya hazırlanıyor. Deneyimli futbol adamı, zaman zaman adının yer aldığı farklı takımlarla ilişkili haberlerle gündeme geliyor. Şimdi ise sürpriz bir kulübün başına geçmeye hazırlanıyor.

EMEKLİ OLDUĞU AÇIKLADI

2021 yılından bu yana çalışmadan kalan 65 yaşındaki Joachim Löw, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada emekli olmadığını vurgulamıştı. Bir kez daha bir takım çalıştırma arzusunu ifade eden Löw, bunun yine bir milli takım olabileceğini belirtti. Ancak bu açıklamaların arasında, Löw’ün ilgisini çeken kulüp de belli olmaya başladı.

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