joao-mendes-hull-city-ye-transfer-oldu

TRANSFER ANLAŞMASI YAPILDI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, önemli bir transfere imza atarak dünyaca ünlü Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda mücadele edecek.

HAFTADA BİR YIL SÖZLEŞME

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık bir anlaşma yaptı ve sözleşmede uzatma opsiyonu da bulunduğu açıklandı.

Transferinin ardından konuşan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak.” dedi.

GÜÇLÜ BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜ

Brezilyalı futbolcu, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

YARDIMCI OLMAK İSTİYOR

Joao Mendes ayrıca, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim.” şeklinde bir açıklama yaptı.