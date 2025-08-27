Jose Mourinho: Avrupa Ligi’nde Finale Gidebiliriz

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda 0-0 olarak sonuçlanan ilk maçın rövanşında Portekiz’in Benfica takımına deplasmanda 1-0 yenilerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme kararı aldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MAÇI KAYBETME NEDENLERİ

Mourinho, “Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik.” ifadesiyle başlayan konuşmasında, Benfica’nın daha üstün olduğunu vurguladı. “Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı.” diyen Mourinho, takımının sergilediği onurlu duruşa değindi. Ancak “ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler” demekten de geri durmadı.

AVRUPA LİGİ FIRSAT OLACAK

Jose Mourinho, Avrupa Ligi’nde finale kadar gitme potansiyelini de dile getirdi. “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz.” şeklinde konuştu.

Sakatlık VE KIRMIZI KART ETKİSİ

Luz Stadı’ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyununu değerlendiren Mourinho, maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo’ya dikkat çekti. “Bu oyuncunun erken çıkması mağlubiyete bahane olamaz.” diyerek, Benfica’nın daha çok alternatif sunduğunu ifade etti. Talisca’nın kırmızı kartı nedeniyle takımın olumsuz etkilendiğini de belirtti: “Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca’nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi.”

AVRUPA LİGİ’NDE İYİ BİR ÇİZGİ

Mourinho, Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyon olamadığını hatırlatırken, Avrupa Ligi’nde iyi bir çizgi oluşturmanın önemine vurgu yaptı. “İyi takımlar arasında Porto da var.” ifadesi, Avrupa Ligi’ndeki rekabetin ne kadar çetin olduğunu ortaya koydu.

KEREM AKTÜRK OĞLU’NUN GOLÜ

Maçın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu hakkında da yorumda bulunan Mourinho, “Kendisi Benfica’nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu.” diyerek, Benfica’nın potansiyelini ve fiziksel gücünü öne çıkardı. Rios ve Barrenechea gibi oyuncuların fizik gücünün yüksek olduğunu belirterek, kendi oyuncularıyla karşılaştırdı.