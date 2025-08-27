Jose Mourinho: Avrupa Ligi’nde finale ulaşabiliriz

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş maçında Portekiz’in Benfica takımına deplasmanda 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın durumuna dair açıklamalar yaptı.

GÜÇLÜ RAKİBE KAYBETTİK

Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler” sözlerini ekledi.

AVRUPA LİGİ’NDEN UMUTLUYUZ

Mourinho, Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebileceklerini belirtti. “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz” dedi.

MAÇTAKİ OLAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo’nun takım adına önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Mourinho, bu durumun mağlubiyete bahane olamayacağını vurguladı. Maçın gidişatı ve alınan sonuçla ilgili olarak, “Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım” şeklinde konuştu.

KIRMIZI KARTIN ETKİLERİ

Takımın ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini yineleyen Mourinho, “Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca’nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson’un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca’nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum” dedi.

AVRUPA LİGİ’NDEN İYİ SONUÇLAR BEKLİYORUZ

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki geçmişine vurgu yapan Jose Mourinho, bu kulvarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. “Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz” diyerek Avrupa Ligi’nde kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA YORUM

Maçta Benfica’nın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu hakkında da yorum yapan Mourinho, “Kendisi Benfica’nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu” dedi. Kerem’in golüyle Benfica’nın turu geçtiğini belirten Mourinho, rakip takımın futboldaki fizik gücünün yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.