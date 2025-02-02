Jose Mourinho’dan Fikstür Yorumu ve İronik Yanıt

DUYGUSU YÜKSEK BİR GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerek galip gelen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın duygusal atmosferine değinerek galibiyeti hak ettiklerini doğruladı. Ülker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho, son zamanlarda takımlarının geriye düşmesiyle ilgili bir soru üzerine ilginç bir yanıt verdi.

İLK GOLÜ YEMEK BİLEREK YAPILIYOR

Mourinho, “Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce yenik duruma düşüyoruz, sonra kazanıyoruz. Bu sayede herkes her duyguyu yaşamış oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz.” diyerek, takımının maç içindeki psikolojik yaklaşımını ortaya koydu. Ayrıca, Avrupa maçlarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ligdeki müsabakaları öncesinde dinlenme sürelerine de değindi.

AVRUPA LİGİ’NDE MAÇ ZAMANI FARKI

Mourinho, “Avrupa Ligi’nde bir sonraki turda ikinci ayak oynandığı zaman, onlar derbi öncesinde ikinci maçı evlerinde oynayacaklar, biz Belçika’da oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00’te onların maçı 19.00’da başlayacak.” şeklinde açıklamada bulunarak, maç programlarının hazırlıkları üzerindeki etkisini vurguladı.