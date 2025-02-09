Jose Mourinho’dan Galatasaray’a Sosyal Medya Paylaşımı

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI YARIDA KALDI
Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması, konuk ekip Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi nedeniyle tamamlanamadı. Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir açıklama, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan geldi.
MOURINHO’NUN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Portekizli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabında Galatasaray’ın Dries Mertens ile kazandığı pozisyonu paylaştı. Mourinho’nun bu paylaşımı, futbol camiasında büyük ilgi topladı.