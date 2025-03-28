Jose Mourinho’dan Garip Penaltı Yorumu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı 4-2’lik skorla geçti. Sarı-lacivertli takımın gollerinin sırasıyla; 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca geldi. Bodrum FK ise, 31. dakikada George Puşcaş ve 85. dakikada Ferdy ile karşılık verdi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bazı açıklamalarda bulundu.

DÖNEMİMİZ ÇOK İYİ

Portekizli teknik adam, Türk halkının bayramını kutlayarak, “Tadic’i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.” ifadelerini kullandı.

PENALTILAR VE PERFORMANS

Mourinho, maçın değerlendirmesini yaparak, “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü.” dedi. 5 oyuncu değişikliği yaptıklarını belirten Mourinho, “Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum.” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho, yakında oynayacakları Galatasaray maçına ve lige yönelik Trabzonspor karşılaşmalarına dikkat çekerek, “Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hafta sonu oynanacak maçın da önemine vurgu yaparak, “O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli.” diye ekledi.