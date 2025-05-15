Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrıldı

SICAK GELİŞME JOSE MOURINHO İDDİALARI

Fenerbahçe’nin son zamanlarda en çok konuşulan ismi olan Jose Mourinho hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Buna göre, Mourinho’nun Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Spor dünyasında büyük yankı uyandıracak bu iddianın detayları arasında, deneyimli teknik adamın Portekiz Milli Takımı’nın başına geçeceği bilgisi yer alıyor.

MOURINHO’UN PORTEKİZ MİLLİ TAKIMIYLA ANLAŞMA İDDİASI

Mourinho’nun Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, bazı kaynaklar, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptığı yönünde iddialar paylaşıyor. Bu durum, spor kulislerinde büyük tartışmalara yol açmaya hazırlanıyor.