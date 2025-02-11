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Spor

Jose Mourinho: Kirli Sporla Savaşacağız

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FENERBAHÇE TEKNIK DİREKTÖRÜNÜN ÖDÜLÜ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği tarafından düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri’nde ‘Çocuklar için hayallerimiz bir’ adlı proje ile 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne değer bulundu. Törende ödülünü kabul eden Mourinho, “Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum” diyerek düşüncelerini paylaştı.

ÇOCUKLAR İÇİN ADİL YARIŞ

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Mourinho, gittiği ülkelerin kültürlerini ve nasıl sevilmesi gerektiğini anlamayı sevdiğini ifade etti. Ayrıca, “Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum” dedi. Mourinho, bu konuya dikkat çekerek, “Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız” şeklinde belirtti.

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