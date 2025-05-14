Jose Mujica 89 yaşında yaşamını yitirdi

JOSE MUJICA’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica, halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınarak 89 yaşında hayatını kaybetti. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mujica’nın başkent Montevideo’daki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

LATİN AMERİKA’DA BÜYÜK YANKI

Mujica’nın ölümü, yalnızca Uruguay’da değil, tüm Latin Amerika’da büyük yankı uyandırdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mujica’nın “demokrasiyi savunmada örnek bir figür” olduğunu ifade ederek, toplumsal adalet ve eşitlik mücadelesinden hiç vazgeçmediğini söyledi.

1935 doğumlu Mujica, genç yaşlarda Marksist Tupamaros gerilla hareketine katıldı. 1960’lı ve 70’li yıllarda düzenledikleri siyasi eylemler nedeniyle uzun yıllar hapiste kaldı ve bu sürecin büyük bölümünü yalnız hücrede, yeraltında bir at yalığında geçirdi. Hapisteyken iki kez kaçmayı başaran Mujica, 1985’te demokrasinin yeniden tesis edilmesiyle serbest bırakıldı.

Mujica, 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini üstlendi. Görev süresinde LGBTİ+ evlilik, erken dönem kürtaj ve marihuana satışını yasallaştırarak Latin Amerika’da önemli reformları gerçekleştirdi.

Başkanlık döneminde halkla iç içe bir yaşam tarzı benimseyen Mujica, resmi konutu kullanmayı reddetti ve Montevideo’nun banliyösünde mütevazı bir evde yaşamaya devam etti. Sık sık kendi kullandığı eski model Volkswagen Beetle’ıyla dolaşırken görüldü.

Görev süresinde Uruguay ekonomisi, 2008-2009 küresel krizinin ardından ortalama %5 oranında büyüme kaydetti. Bu ekonomik başarı, Mujica’nın halk nezdindeki popülaritesini artırdı.

Lucia Topolansky ile evli olan Mujica, başkanlığı bıraktıktan sonra da siyaset sahnesinden uzaklaşmadı. Çift, Latin Amerika’daki liderlerin yemin törenlerine katılmaya devam etti ve Uruguay’da sol adaylara destek vermeyi sürdürdü.

Mayıs 2024’te bir mülakatta Mujica, “Hayat güzeldir ama yorar, yere düşersin. Önemli olan her düştüğünde yeniden ayağa kalkmaktır. Ve eğer öfken varsa, onu umuda dönüştür” sözleriyle yaşam felsefesini özetledi.