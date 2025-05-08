Joseph Nye, Yumuşak Güç Teorisini Geliştirdi

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMI

Uluslararası ilişkilerde “Yumuşak Güç” kavramını literatüre kazandıran Amerikalı siyaset bilimci Joseph Nye, 6 Mayıs 2025’te 88 yaşında hayatını kaybetti. Harvard Üniversitesi’nin verdiği bilgiye göre, 60 yılı aşkın süredir akademisyenlik yapan ve Bill Clinton döneminde üst düzey görevlerde yer alan Nye, dünya siyasetine damgasını vuran teorileriyle tanınır hale geldi.

AKADEMİK BİR DEV: JOSEPH NYE

Ocak 1937’de New Jersey’nin South Orange bölgesinde dünyaya gelen Joseph Nye, Princeton Üniversitesi’nden summa cum laude tarih diploması aldı. Ardından Rhodes Bursu’yla Oxford’da felsefe, siyaset ve ekonomi eğitimi aldı. 1964’te Harvard’da siyaset bilimi doktorasını tamamlayarak aynı sene Harvard Kennedy School’a katıldı. 1995-2004 yılları arasında bu okulun dekanlığını üstlendi. 2011 yılında Foreign Policy dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 düşünürü arasında gösterildi.

YUMUŞAK GÜÇ: DÜNYA SİYASETİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Nye, 1980’lerde geliştirdiği “Yumuşak Güç” kavramıyla, bir ülkenin askeri ve ekonomik güç (sert güç) yerine kültür, siyasi değerler ve politikalarının çekiciliği ile diğer ülkeleri etkileyebileceğini öne sürdü. Robert Keohane ile birlikte neoliberalizm teorisini kuran Nye, “Akıllı Güç” (sert ve yumuşak gücün birleşimi) kavramını da tanıttı. Kitapyurdu’na göre, “Yumuşak Güç: Dünya Politikasında Başarıya Giden Yol” adlı kitabı Nye’ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

CLINTON YÖNETİMİNDE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU

Nye, akademik kariyerinin yanı sıra Amerikan yönetiminde kritik görevlerde yer aldı. 1993-1994 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı olan Nye, 1977-1979 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı’nda nükleer silahların yayılmasını önleme grubunun başkanlığını yaptı. Ayrıca 1994-1995 döneminde Savunma Bakanlığı’nda uluslararası güvenlik işleri yardımcı sekreteri olarak görev aldı. Harvard Crimson’a göre, Nye, nükleer silahların kontrolü konusunda Clinton yönetimine önemli katkılarda bulundu.