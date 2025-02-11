JPMorgan, Anadolu Efes ve Ford Tahvilleri Yükseltti

JPMORGAN’IN ANALİZİ

JPMorgan, Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanmaya devam etmesinin Türk şirketlerinin FAVÖK marjları ile kredi statüleri üzerindeki etkilerini analiz etti. Bu bağlamda, şirketlerin 2025 temel yörüngesi ile ilgili görüşleri doğrultusunda tavsiyelerinde değişiklik yaptı. Anadolu Efes’in 2028 vadeli tahvilleri ile Ford Otosan’ın 2029 vadeli tahvilleri için önerilerini “nötr” seviyeye yükseltti. JPMorgan, “Bazı Türk şirketlerinin marjları, TL’deki değer kaybının yurt içi enflasyonun önemli ölçüde gerisinde kalması nedeniyle 2024’te keskin bir daralma yaşadı” diyerek 2024 yılına dair önemli bir değerlendirme gerçekleştirdi.

ŞİRKETLERİN MARJLARI VE ETKİLERİ

Analizde yer alan bilgilere göre, TL’deki değer kaybının etkisi özellikle yüksek TL maliyetleri ve malzeme ihracatı ya da ABD doları bağlantılı geliri olan şirketler için belirgin şekilde hissedildi. JPMorgan, “Yatırımcıların bu tür şirketleri 2024 öncesinde sevmesinin nedenleri, TL’nin reel olarak değer kazandığı son dönemde finansal performanslarını olumsuz etkiledi” dedi. Yurt içi enflasyonun bu yıl, geçen yıla kıyasla belirgin şekilde düşük olması beklenirken, TL’deki ortalama değer kaybının, şirketlerin 2025’te daha az etkilenmesine neden olacağı öngörülüyor.

2025 YILI BEKLENTİLERİ

JPMorgan, ortalama enflasyonun %34 ve ortalama TL değer kaybının %15 olacağını öngördü. 2024’te marjlarda ve kaldıraçta önemli bir bozulma yaşayan kredilerin 2025’te de benzerini yaşayabileceğini, ancak bunun daha az etkili olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. JPMorgan, “Mükemmel olmaktan uzak olsa da, şirketlerin ilgili yönetimleriyle çeşitli etkileşimlerin yanı sıra varsayımların kullanılmasını içeren bu analiz, reel TL değerlenmesinden etkilenen değişkenleri izole etmemize ve sonuçta şirketlerin marjları ile dengeleri üzerindeki etkiyi tahmin etmemize yardımcı oldu” açıklamasında bulundu.