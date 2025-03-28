Julia Creek, Doktor Arıyor: 428 Bin Dolar!

YENİ DOKTOR ARAYIŞI

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Julia Creek kasabası, 500 kişilik nüfusuyla giden doktorunun yerine yeni bir doktor arıyor. Bu pozisyonu üstlenecek doktor, kira derdi yaşamayacak ve kendine ait bir araca da sahip olacak.

ŞEHRE UZUN MESAFE

Julia Creek, en yakın büyük şehir olan Townsville’a arabayla 7 saatlik bir mesafede bulunuyor. Doktor adaylarının, burada yaşayan insanların karşılaşabileceği kavurucu sıcağa ve tropik böceklere de alışmaları gerekiyor. Kasabadan ayrılan doktor Dr. Adam Louws, yerine gelecek olanların daha sakin bir yaşam temposu bulabileceğini ve daha önce deneyimlemedikleri yetenekleri öğrenme fırsatı elde edeceğini vurguluyor.

KIRSAL DOKTOR AÇIĞI

Louws, 2022 yılında kasabaya gelmeden önce Julia Creek’te son 15 yıldır daimi bir doktor bulunmadığını ve kısa süreli gelen doktorlardan oluşan bir listenin mevcut olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem Avustralya’da hem de dünyanın dört bir yanında kırsal yerleşim yerlerinde uzun yıllardır devam eden bir sorun olarak tanımlanıyor. Avustralya’da 2024 yılına ait hükümet raporuna göre, ülke genelinde 2 bin 500 pratisyen hekim açığı olduğu ve bu açığın en çok kırsal bölgelerde görülmesi ve artması bekleniyor. Kırsal kesimlerde doktor bulmak, Avustralya’nın geniş alanları nedeniyle daha da güçleşiyor.