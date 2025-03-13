Julian Alvarez’in Penaltı Pozisyonu Tartışma Yarattı

UEFA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atletico Madrid – Real Madrid maçının ardından bir açıklama yaparak, Julian Alvarez’in iptal edilen penaltısıyla ilgili gelişmeleri duyurdu. Atletico Madrid, bu durum nedeniyle UEFA’ya başvurduğunu bildirdi. UEFA’nın yaptığı açıklamada, Alvarez’in penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla topa temas ettiği belirtildi. “VAR’ın hakemi uyararak golün iptalini söylemesi gerekiyordu” ifadesiyle durumun ciddiyeti vurgulandı.

ÇİFT VURUŞ KURALI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

UEFA, penaltılarda çift vuruş kurallarında değişiklik yapmak amacıyla adımlar atıyor. Yapılan açıklamada, Alvarez’in pozisyonunun ardından, penaltılarda kasıtsız çift dokunuş durumlarının yeniden değerlendirilmesi için FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlandığı duyuruldu. Bu değişikliklerin, gelecekte benzer durumların önüne geçmesi hedefleniyor.