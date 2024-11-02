“Juventus, 127. Yılını Yaşatıyor”

JUVENTUS’UN REKOR ŞAMPİYONLUK PERİYODU

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) 2011-2012 sezonundan 2020 yılına kadar arka arkaya 9 şampiyonluk kazanarak ülke rekorunu elde eden Juventus, kadro yapısındaki eksiklikler nedeniyle bu dönemin ardından zirve yarışından uzak kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın etkili performansıyla katkıda bulunduğu Juventus, teknik direktör Thiago Motta yönetiminde bu sezona son yıllara kıyasla çok daha istikrarlı bir şekilde giriş yaptı.

NEW HEDAF: ESKİ GÜNLERE DÖNME

İtalya’nın siyah-beyazlı ekibi, geride kalan 10 hafta boyunca henüz mağlup olmadan ilerliyor. Serie A’da 4 galibiyet ve 6 beraberlik ile 18 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 haftada 2 galibiyet ve bir mağlubiyet ile sahaya çıktı. Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi önemli oyuncuları barındıran Juventus’un en dikkat çekici oyuncularından biri de Kenan Yıldız. Son olarak İtalya derbisinde Inter’e karşı iki gol atan milli futbolcu, bu sezon itibarıyla siyah-beyazlı forma ile 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

KUTLAMA: 127. YIL

Torino’daki Massimo d’Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897 tarihinde spor faaliyetleri için kurulan Juventus, iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşerek bu gün 127. yılını kutluyor. İtalya futbol tarihinin en önemli takımları arasında bulunan kulüp, Latince kökenli “gençlik” kelimesi ile adını aldı ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncularla pek çok başarılı başarıya imza attı.

ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR VE BAŞARILAR

Ekonomik açıdan İtalya futbol tarihinin önemli kulüplerinden biri olan Juventus, birçok yildız oyuncuya ev sahipliği yaptı. Özellikle Alessandro Del Piero ve Gianluigi Buffon, uzun yıllar boyunca kulüple özdeşleşmiş isimler olarak kayda geçti. 1993-2012 yılları arasında Juventus forması giyen Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen futbolcu unvanını taşıyor. Bu süre içinde 6 lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra, 290 gol ile kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olma başarısını gösterdi. Buffon ise 685 maçta kaleyi koruyarak tarihin en başarılı kalecileri arasında yer aldı.

JUVENTUS’UN KUPA BAŞARILARI

Serie A’da 36, İtalya Kupası’nda 15 ve İtalya Süper Kupa’da 9 zafer ile ulusal düzeydeki turnuvalarda en çok kazanan kulüp unvanını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, uluslararası arenada da benzer başarılar elde etti. “Juve” lakaplı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni iki kez (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı bir kez (1983-84), UEFA Kupası’nı üç kez (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa’yı iki kez (1984, 1996), Intertoto Kupası’nı bir kez (1999) ve Kıtalararası Kupayı iki kez (1985, 1996) kazandı.

ALTYAPI BAŞARILARI VE YETİŞTİRİLEN YILDIZLAR

İtalya kulüpleri arasında altyapısına en fazla önem veren kulüplerden biri olan Juventus, birçok önemli oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı. Altyapıdan yetişen İtalyan yıldızlar arasında 1934 Dünya Kupası’nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası zaferi yaşamış olan Pietro Rava ile Paolo Rossi gibi isimlerle birlikte pek çok efsane futbolcu bulundu.

ŞİKE SKANDALINDAN SONRAKİ YÜKSELİŞ

İtalyan futbolundaki “Calciopoli” şike skandalı nedeniyle 2006 yılında puan silme cezası alan Juventus, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki şampiyonluklarını kaybetmişti. Serie B’ye düşen siyah-beyazlılar, bu travmayı atlatması 5 yıl aldı. 2007-2008 sezonunda Serie A’ya dönen Juventus, 2011-2012 sezonundan itibaren 2020’ye kadar 9 sezon üst üste zirveyi kimseye bırakmadı. Ancak, 2021 yılında Inter, Juventus’un 9 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.