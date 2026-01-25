Juventus’un En-Nesyri ile Görüşmeleri Askıya Alındı

juventus-un-en-nesyri-ile-gorusmeleri-askiya-alindi

Juventus’un futbol strateji direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Youssef En Nesyri’nin transfer görüşmelerinin durdurulduğunu bildirdi.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Napoli ile oynayacakları maç öncesinde bir görüşme gerçekleştiren Chiellini, Sky Sports’a yaptığı açıklamada oyuncuyla yapılan müzakereleri değerlendirdi. Chiellini, “Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz.” şeklinde konuşarak transfer sürecindeki belirsizliği vurguladı.

