Juventus Youssef En-Nesyri Transferinde Çekildi

Fenerbahçe’de ikinci sezonunu geçiren Youssef En-Nesyri’nin transferinde İtalyan ekip Juventus’un devreye girdiği duyurulmuştu. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık bir haftadır görüşmeler gerçekleştiriliyordu ve Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Ancak bu durumun ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçtiklerini duyurdu. Chiellini, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri’nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız.” ifadelerini kullandı.

NEDENİNE DAİR BİR AÇIKLAMA

Juventus, En-Nesyri’yi zorunlu olmayan bir opsiyonla kiralamak istemişti. Ancak En-Nesyri, Dünya Kupası öncesinde ilk 11 garantisi ve sonrasında ise bonservisi ile ilgili beklentilerini dile getirmişti. Juventus, ilk 11 garantisi sunmasına rağmen bonservisini almak istemediğini belirtince, En-Nesyri bu teklifi kabul etmedi. Juventus’un bonservis alma isteğinin olmaması sebebiyle transfer tamamlanamamış oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Göztepe karşısında kadroya dahil edilen Faslı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa karşısında yer almadı. En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık’ta Brann mücadelesinde sahada olmuştu. 46 gün aradan sonra Göztepe maçında kulübede yer aldı.

