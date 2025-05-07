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K. O. Dizi Başrolü Değişti

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YENİ BÖLÜMÜN HEYECANI ARTIKDA

Kuruluş Osman dizisi, ATV ekranlarında izleyenlerin dikkatini çekiyor. Dizinin sezon finali yaklaşırken, içerdiği sürprizlerle izleyicileri ekran başına bağlıyor. Ayrılık haberleri ve yeni oyuncuların katılması, dizideki heyecanı daha da artırıyor.

ŞAŞIRTAN AYRILIKLAR

Kuruluş Osman, Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrolü paylaştığı bir yapım. Fakat dizinin 6 sezon sonunda izleyicileri şoke eden bir gelişme meydana geldi. Başrol oyuncuları Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor. Emre Bey, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterini canlandırırken, Ecem Sena Bayır ise Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun rolünde karşımıza çıkıyordu.

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