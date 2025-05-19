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Kabataş-Bağcılar Tramvayı’nda Arıza Oldu

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TRAMVAY HATTI SEFERLERİ DURDU

Sabah saatlerinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nı kullanmak isteyen yolcular, seferlerin durması nedeniyle yollarına devam edemedi. Tramvay hattındaki duraksama, bilinmeyen bir teknik arıza sebebiyle gerçekleşti. Metro İstanbul, bu konuda sosyal medya platformlarından bilgi paylaştı.

SEFERLER SINIRLI BİR ALANDA DEVAM ETTİ

Yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadesi yer aldı. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını etkileyen bir durum oluşturdu.

TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ

Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden arıza giderme çalışmasının ardından seferlerin tekrar normale döndüğü bildirildi. Yolcular, tramvay seferlerinin yeniden başladığını öğrenerek rahatladı.

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