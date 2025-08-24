Kabine, Ahlat’ta toplanacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AHLAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yine yarın Ahlat’ta toplanacak. Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNE GEÇEN YIL DAHA ÖNCE AHLAT’TA TOPLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl da aynı tarihlerde Ahlat’ta düzenlenmişti. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl aradan sonra Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk toplantı olmuştu. AK Parti döneminde, bakanlar kurulu 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü dolayısıyla Sivas’ta toplanmış ve burada Sivas’ın problemleri ve ihtiyaçları özel gündem maddesi olarak ele alınmıştı.

ANADOLU’YU VATAN HALİNE GETİRENLERİ ANMA KAYGISI

Erdoğan’ın programı ile ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” şeklinde konuştu.