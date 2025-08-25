Kabine Ahlat’ta Yine Toplanıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 954’üncü Malazgirt Zaferi yıl dönümünde yarın Bitlis’in Ahlat ilçesine gidecek. Yarış tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta toplanacak. Salı günü ise Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTILARI TARİHİ GELENEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl da aynı dönemde Ahlat’ta bir araya gelmişti. Bu toplantı, 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk Kabine toplantısı olma özelliğine sahip. AK Parti hükümetleri döneminde, 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü münasebetiyle Sivas’ta gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısında, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları özel gündem olarak ele alınmıştı.

Erdoğan’ın programı ile ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” şeklinde ifade etti.