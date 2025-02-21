Kabine Değişikliği Cumhurbaşkanının Takdirinde

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde kabinedeki muhtemel değişikliklere dair önemli bilgiler verdi. Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayarak “Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan’ımızda.” dedi.

TÜSİAD’A VESAYET VURGUSU

Kandemir, TÜSİAD hakkındaki soruşturmaya ve kurumun yapmış olduğu açıklamalara ilişkin de dikkat çekici yorumlarda bulundu. “Hala daha alışkanlıklarını değiştirememiş kurumlar var Türkiye’de. Bunlardan biri TÜSİAD. Türkiye’de ifade özgürlüğü için bedel ödemiş bir siyasi partiyiz. TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı. Meşru siyasal zemin vesayetle gölgelenmez. Eski Türkiye yok. Siyasete ve siyasetçiye talimat veren Türkiye yok. Tam bağımsız Türkiye var bugün.” ifadelerini kullandı.